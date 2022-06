Un trésor : plongée dans les chiffres du 3e catalogue du télescope Gaia

Les étoiles ne vous ont pas encore donné le tournis ? Le catalogue DR3 se focalise sur deux autres points à des échelles différentes. Le premier, ce sont les astéroïdes. En effet, avec ses instruments conçus pour relever la plus faible luminosité d'étoile possible, Gaia en capte régulièrement. Qu'il est ensuite possible de catégoriser, puis de retrouver et de classer. Et là encore, les chiffres sont à l'échelle habituelle du télescope : industriels. 156 000 astéroïdes détectés, issus de presque toutes les familles connues : géocroiseurs, ceux de la ceinture d'astéroïdes, les trans-neptunéens… On y retrouve leur position, leur orbite, le fait qu'ils ont une petite lune ou non, et même des indices sur leur composition et leur forme, grâce aux caractéristiques de la lumière réfléchie par leur surface.