Les petites galaxies proches de la Voie lactée ne sont pas des acolytes de longue date

Le gigantesque catalogue DR3 généré par les équipes européennes qui s'occupent du télescope spatial Gaia est un outil encore sous-utilisé. Une cartographie de notre « coin » de l'univers, regroupant plus de 1,8 milliard (oui oui, milliard) de positions d'étoiles dans le ciel, leur spectre et leur déplacement estimé pour plus de 1,5 milliard d'entre elles ! C'est une image de notre voisinage galactique entre autres… mais pas uniquement.

Lors des présentations du DR3 l'année dernière, les scientifiques avaient montré des résultats du mouvement de plus de 13 millions d'étoiles et sources lumineuses dans les nuages de Magellan. Une équipe menée par François Hammer (Observatoire de Paris) a utilisé DR3 pour observer le mouvement de 40 galaxies « naines » entourant la Voie lactée, et les résultats sont quelque peu surprenants.