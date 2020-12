L'ESA a publié les nouvelles données collectées par la sonde Gaia

Innombrables ? Plus vraiment, justement. La mission principale de Gaia est de cartographier les astres de notre galaxie. Lors de la première collecte de données publiée en 2016, ce sont près d’un milliard d’étoiles qui ont été observées, même si la distance et le mouvement des astres n’est mesuré que pour 2 millions d’entre elles. A l’époque, il s’agit déjà d’un catalogue vingt fois plus vaste et trois fois plus précis que ce qui avait été effectué par les précédents télescopes spatiaux.