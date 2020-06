Le télescope eROSITA termine sa première carte du ciel en bande X (et c'est splendide)

S'il n'est pas banal de communiquer avec un instrument à 1,5 million de kilomètres du laboratoire, les scientifiques ont récupéré environ 165 Go de données durant ces six derniers mois, et se préparent déjà pour les séquences à venir.

Cette carte du ciel est en effet la première sur sept qui sont prévues, sur 3,5 années d'observation. En combinant les données de ces campagnes de mesure, la résolution augmentera encore, et permettra d'affiner drastiquement les résultats. Après des années de retard et de nombreux reports, toute la communauté astronomique peut se réjouir du succès de Spektr-RG et de ses télescopes.