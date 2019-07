Spektr-RG : l'observatoire spatial destiné à mieux comprendre les mystères de notre Univers

Lancement de la fusée Proton Bloc DM-03, le 13 juillet 2019 à Baïkonour, Kazakhstan

Une mission prioritaire pour le Roscosmos

Formation de trous noirs, énergie sombre et matière noire

Maquette de Spektr-RG présentée au salon du Bourget 2011 ©Pline

Rendez-vous dans 100 jours

Source : Engadget

Initialement prévu le 21 juin et finalement reporté à deux reprises, ce lancement permet à la, l'agence spatiale russe, de recoller avec ses ambitions dans le domaine de l'observation spatial après la perte de son seul et unique radiotélescope en janvier dernier,, plus souvent appeléAprès avoir fait face à un développement chaotique du projet, maintes fois retardé, annulé, puis repris avec des objectifs scientifiques revus à la baisse en raison de problèmes budgétaires,est finalement devenu l'une des priorités du Roscosmos en matière d', notamment depuis la perte de l'un des plus grands radiotélescopes en orbite, RadioAstron.Ce nouvel observatoire spatial a été conçu en collaboration avec l'Allemagne, qui fournit, via le, le principal instrument scientifique de ce projet, à savoir. Le deuxième télescope,, a quant à lui été conçu et élaboré par les Russes avec l'appui dude la NASA.Chacun équipé de, ces deux télescopes travailleront en tandem pour effectuer une, une grande première puisqu'ils seront en mesure d'en établir un catalogue relativement exhaustif avec. Les données recueillies par eROSITA seront complétées par ART-XC, qui aura certes un champ de vision réduit par rapport à l'instrument allemand, mais sera capable d'avec une plage plus étendue.De cette manière les chercheurs russes et allemands entendent recenser plus dedans les sept années à venir, mais aussi plus de, de nombreuses étoiles, et bien d'autres objets. Selon la, cette analyse approfondie du ciel permettra également aux scientifiques de mener de nouvelles études, afin d'en apprendre plus sur les très mystérieuseset peut-être répondre à des questions fondamentales comme celles ayant rapport àL'agence spatiale russe annonce également que si les quatre premières années de cette mission seront consacrées à scruter en détail le ciel étoilé, la communauté scientifique mondiale sera ensuite consultée afin d'à la demande.Correctement déployé en orbite, l'engin a entamé son périple d'environ 100 jours vers sa destination finale : il se positionnera sur une orbite héliocentrique autour du point de Lagrange LUne fois en place dans cet environnement stable,pourra débuter ses observations et « scanner » avec précision le ciel, d'ici octobre 2019.