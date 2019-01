La Russie perd le contrôle de Spektr-R, son unique télescope spatial

Vue d'artiste sur Spektr-R © Astro Space Center of Lebedev Physical Institute

L'un des plus grands télescopes spatiaux au monde

Le rayonnement cosmique en cause ?

La perte de contact avecpourrait être largement dommageable pour le qui a essuyé plusieurs échecs ces temps-ci - si la situation ne venait pas à s'arranger.Avec son antenne radio de 10 mètres de large, Spektr-R est en effet, c'est pour cette raison qu'il est souvent affublé du surnom de « Hubble russe ».Lancé le 18 juillet 2011, Spektr-R revêt une large utilité pour la communauté scientifique russe et internationale. Il permet en effet, ainsi que de produire des images à très haute résolution. Il a ainsi déjà permis d'analyser bon nombre d'objets exotiques tels que des quasars et des trous noirs , des noyaux galactiques actifs, mais aussi d'observer des zones de formation d'étoiles et de planètes.Notons tout de même que la durée de vie initiale de Spektr-R - aussi appelé RadioAstron - était de 5 ans. L'engin spatial a donc déjà bienet rempli sa mission scientifique. Néanmoins, les responsables de la mission sont encore optimistes concernant le rétablissement des communications.Ils peuvent en effet être optimistes : le radiotélescope russe continue à l'heure actuelle d'envoyer des informations scientifiques au centre de contrôle et navigue de façon correcte dans l'espace. Seulement aucun contact depuis la Terre n'a pu être établi depuis vendredi dernier.Cette semaine, Youri Kovalev, l'un des responsables de la mission, a déclaré à l'agence de presse russe TASS que, bien que la cause du problème ne soit pas claire, il est fort probable que le rayonnement cosmique aitde l'engin spatial. Il poursuit sa déclaration avec une note positive sur le fait que Spektr-R continue de transmettre des données : «».Enfin, notons que la Russie envisage de lancer un second télescope de ce type en collaboration avec l'Allemagne.grâce à un lanceur Proton Bloc DM-03. La durée de la mission de ce nouveau projet est estimée à plus de sept ans.