Un voyage sur Mars serait catastrophique pour la santé des astronautes

Le rayonnement cosmique encore et toujours en cause

Les scientifiques le savent et ce n'est pas la première fois qu'une telle étude soulève les effets sur la santé que pourraient avoir les voyages interplanétaires de longue distance, tel que ce serait le cas pour aller sur Mars. Des recherches antérieures ont déjà montré que ce genre de voyage pourrait causer des dommages sur les tissus cérébraux et aussi accélérer le vieillissement des cellules (sénescence cellulaire).Cette nouvelle étude financée par la NASA soulève un problème assez épineux. En effet, après une série d'expériences sur des souris soumises au même type de rayonnement cosmique dont les humains devraient faire face durant de longs voyages interplanétaires, les scientifiques en sont arrivés à la conclusion qu'envoyer des astronautes sur Mars serait catastrophique pour leur santé.Ils ont mis en évidence le fait que. Mais ce n'est pas le pire, selon eux, les astronautes courraient. De plus, ils pensent que des dommages similaires pourraient survenir dans bien d'autres organes, bien qu'il soit encore trot tôt pour comprendre tous les effets du rayonnement cosmique sur la santé.Kamal Datta, chercheur au centre médical de l'Université de Georgetown explique :, il ajoute ensuite :Rappelons que le rayonnement cosmique est notamment connu du grand public parce qu'il contribue à la formation de la Ceinture de Van Allen et, in fine, aux magnifiques aurores polaires. À la surface de la Terre, il est déjà à l'origine de près de 15 % de la radioactivité naturelle et est en mesure d'interférer avec l'ADN, malgré qu'il soit en partie bloqué par l'atmosphère terrestre ainsi que par la magnétosphère.