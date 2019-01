Hubble et Gemini permettent d'identifier une des premières sources lumineuses de l'Univers

Une découverte fortuite grâce à l'effet de lentille gravitationnelle

Un quasar témoin du début des temps

Source : Eurekalert

Baptisé J043947.08+163415.7 - oui, les objets célestes ont des noms complexes - est un quasar qu'il aurait été très difficile de découvrir et d'étudier sans l'effet de lentille gravitationnelle produit par une galaxie qui émet peu de lumière située à environ 6 milliards d'années-lumière de la nôtre.Les télescopes braqués vers le ciel ont en effet pu repérer J0439 + 1634 (pour faire plus court), ce quasar extrêmement brillant, grâce à la déviation de ses rayons lumineux dont la puissance à, par la même occasion, été multipliée par 50 comme le précise Xiaohui Fan de l'Université de l'Arizona :La luminosité de J0439 + 1634 équivaudrait à quelquespour parvenir jusqu'au regard stupéfait des chercheurs et de leurs télescopes. Sa taille atteindrait quant à elle lesC'est grâce à la grande précision de Hubble, le télescope de la NASA , que les chercheurs ont pu déterminer qu'il s'agissait ici bel et bien d'un quasar dont le rayon lumineux était divisé en trois composants par l'effet de lentille gravitationnelle. Par la suite, les données combinées des télescopes Pan-STARRS1 à Hawaï et du télescope spatial WISE ainsi que les récentes observations à l'aide de Gemini North ont pu confirmer la nature de cetLes recherches autour de J0439 + 1634 sont loin d'être terminées ! Les chercheurs espèrent maintenant tirer profit du réseau d'antennes millimétrique-submillimétrique de l'Atacama (Alma) ainsi que, dans les années à venir, du télescope spatial James Webb (JWST)