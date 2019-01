TESS découvre une mini-Neptune en orbite autour d'une étoile lointaine

© NASA

La sonde spatiale TESS confirme l'existence de 8 nouvelles exoplanètes



Les trois premières exoplanètes confirmées découvertes par TESS © NASA / MIT / TESS

Plus de 300 candidats en attente d'une confirmation

Un bel avenir pour TESS ?

Source : Sciencemag

, c'est son nom, est la troisième exoplanète confirmée découverte par le télescope spatial TESS (Transiting exoplanet survey satellite).D'une taille 3 à 4 fois supérieure à celle de la Terre, mais surtout 23 fois plus massive, HD 21749 b est une mini-Neptune dont la densité serait proche de celle de l'eau. Cela sous-entend qu'elle est moins gazeuse que Neptune, mais qu'il parait tout de même improbable qu'elle soit rocheuse comme peut l'être la Terre.Bouclant son orbite autour de son étoile - une naine orange - en 36 jours, HD 21749 b serait une planète relativement chaude puisqu'elle serait située très proche de son étoile, à environ la moitié de la distance qui sépare Mercure de notre Soleil (Mercure est la planète la plus proche de notre astre avec une distance comprise entre 0,31 et 0,47 UA).Selon l'interprétation des données collectées par, la température à la surface de HD 21749 b serait de l'ordre de 149 °C. Une température somme toute assez basse par rapport à l'éloignement avec son astre, mais qui s'explique par le type et la taille de l'étoile, plus petite et plus froide que notre Soleil.Les chercheurs de la NASA ont d'ailleurs précisé lors de la réunion de l'American Astronomical Society que ces découvertes proviennent des trois premiers mois d'observations de TESS. Les informations collectées par les chercheurs ont déjà permis d'identifier deux autres objets dont la taille est inférieure à 4 fois celle de la Terre ( Pi Mensae c et LHS 3844 b ) ainsi que cinq planètes bien plus grandes (HD 202772A b, HD 1397 b, HD 2685 b, HD 219666 b et HATS-71 b), mais aussi plus de 300 candidats potentiels et plusieurs supernovæ.Le potentiel de découverte de TESS est donc énorme et ce n'est certainement que le début d'une grande aventure pour les astronomes de la NASA. Initialement conçu pour une mission d'une durée de deux ans - le temps de scruter la presque totalité de la voûte céleste - le télescope spatial TESS pourrait bien voir sa mission se prolonger à l'instar de nombreuses sondes et télescopes de la NASA. Il devrait par ailleurs être appuyé dans ses observations par le télescope spatial James Webb (JWST), un projet déjà repoussé plusieurs fois et qui doit désormais être lancé d'ici 2021.