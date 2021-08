Des milliers de systèmes solaires peuvent détecter la Terre par la méthode des transits

Avec plus de 331 000 étoiles situées à moins de 300 années-lumière de la Terre au sein du catalogue généré par la mission européenne Gaia, la réponse est évidemment oui. Restait à savoir combien… et pour cela, les données du télescope astrométrique Gaia ont été indispensables. Car la mission, qui revient plus ou moins à cartographier notre univers proche en positionnant les étoiles par rapport à nous ainsi qu'en établissant leurs déplacements au cours du temps, est unique en son genre.

Avec la distance des étoiles, leur vitesse et leur position, il devient donc possible de savoir si « de chez eux » un transit de la planète Terre devant notre Soleil a pu être observé. En comptant les occasions passées, présentes et futures (comme chaque système solaire se déplace, il n'est pas toujours possible d'avoir le bon angle de vue pour l'alignement), les chercheurs ont calculé qu'un peu plus de 2 000 étoiles « proches » ont pu observer un transit de la Terre (pour peu qu'il y ait eu des observateurs pour le faire, évidemment).