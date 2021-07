Galileo : un nouveau projet de recherche de signes de vie extraterrestre voit le jour à Harvard

L'initiative ne s’intéressera qu’aux données qu’elle aura elle-même collectées, ignorera donc toutes les autres observations effectuées par le passé, et tentera d’appliquer la physique connue aux objets qu’elle observera. « Nous pouvons peut-être déduire la nature de ces objets non identifiés. Il peut très bien s'agir d'un phénomène atmosphérique ou d'une autre origine qui a une explication banale, mais nous voulons le découvrir. Nous voulons dissiper le brouillard par une analyse transparente et scientifique en rassemblant nos propres données, et non des données basées sur des capteurs appartenant au gouvernement, car la plupart de ces données sont classifiées », a continué l’astrophysicien.