Une nouvelle théorie autour de la formation de Oumuamua

© ESO/M. Kornmesser

Le fragment d'une planète

Lire aussi :

La comète interstellaire 2i/Borisov se serait scindée en deux

Tout colle

Source : Science Daily

En 2017, Oumuamua devenait le tout premier objet interstellaire identifié dans notre système solaire. Ses spécificités hors du commun ont interpellé la communauté scientifique à tel point que le SETI () s'est penché sur son cas.Parue dans la revueet réalisée par les astronomes Yun Zhang et Douglas N. C. Lin, cette étude pourrait enfin apporter une réponse à certaines questions concernant cet étrange visiteur extrasolaire. En effectuant des simulations sur ordinateurs, les chercheurs ont en effet conclu qu'Oumuamua pouvait être le fragment d'une planète - soit un planétisimal (un corps céleste dans un disque protoplanétaire), soit une super-Terre - ayant orbité trop proche de son étoile, de faible masse ou une naine blanche.Les forces, semblables à celles des marées sur Terre, auraient alors déchiré l'astre, éjectant l'un de ses fragments en-dehors du système. Les auteurs de l'étude comparent d'ailleurs ce phénomène avec le tragique destin de la comète Shoemaker-Levy 9, qui s'est disloquée en passant trop près de Jupiter en 1994. Ce scénario permet par ailleurs d'expliquer plusieurs des caractéristiques d'Oumuamua.S'il a un temps été considéré comme une comète, le corps interstellaire Oumuamua présentait des anomalies non-négligeables. De forme allongée, il effectue des culbutes en avançant et subit des changements de vitesse qui ne sont pas liés à des forces gravitationnelles. Son activité est en outre restée la même lorsqu'il s'est approché du Soleil, tandis qu'aucun coma n'a été détecté dans ses environs.», souligne Yun Zhang. D'après les simulations des chercheurs, le fragment renfermait de la glace d'eau sous sa surface, eau qui s'est évaporée lors de son entrée dans le Système solaire, un dégazage qui pourrait expliquer la trajectoire et les pointes de vitesse d'Oumuamua.On ne pourra jamais analyser plus en profondeur cet astre, mais les astronomes sont très enthousiastes : si cette théorie se confirme, alors de nombreux corps similaires se promènent actuellement dans l'espace et nous aurons probablement l'opportunité d'en étudier d'autres.