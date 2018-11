La NASA dévoile de nouvelles données concernant l'astéroïde Oumuamua

Oumuamua, une étrange sonde interstellaire missionnée par des aliens ?

La non-détection de Oumuamua : un résultat précieux

Les théories et les réactions ont fusé sur le net et partout ailleurs après les spéculations d'un groupe de chercheurs de Harvard comme quoi Oumuamua pourrait être une sonde extraterrestre missionnée pour nous espionner ! Sans connaissances précises de l'objet et avec des propriétés clairement inhabituelles,habite les imaginations fertiles et débordantes.Seulement, la NASA vient de dévoiler de nouvelles données renforçant la théorie selon laquelle Oumuamua serait finalement bien un objet tout ce qu'il y a de plus « naturel ». Depuis l'apparition de cet objet incongru dans l'espace, une grande partie des télescopes se sont braqués sur lui.La NASA a également dédié à Oumuamua ledurant deux mois afin d'étudier l'objet grâce au spectre infrarouge du télescope. David Trilling, professeur d'astronomie à la Northern Arizona University, a déclaré :Spitzer n'a malheureusement rien pu déterminer : les observations ont été infructueuses. Mais cela ne signifie pas qu'elles n'ont retourné aucun résultat ! En effet, la non-détection de l'objet en forme de cigare est. L'échec de la détection de l'objet par le spectre infrarouge indique que sa taille ne peut donc être supérieure à 440 mètres et qu'elle pourrait, selon des estimations, plus certainement être de 100 mètres. L'étude a été publiée dans la revue The Astronomical Journal. Les « non-observations » de Spitzer renforcent la théorie selon laquelle la vitesse inhabituelle de Oumuamua est due aux dégagements de gaz emprisonnés que l'astéroïde a engrangé en s'échauffant lorsqu'il est passé à proximité du soleil. Cette théorie s'appuyait sur le fait qu'Oumuamua devait être bien plus petit que les premières estimations qui avaient permis de déterminer sa taille. Grâce à Spitzer, la NASA sait maintenant qu'il s'agit d'un objet relativement petit alors que l'on pensait au départ qu'il pouvait mesurer jusqu'à 800 mètres de long.Toutefois, c'est certainement la dernière nouvelle que l'on apprendra à propos de. Davide Farnocchia, du Jet Propulsion Lab de la NASA explique :