Cette magnifique voie lactée n'est pas la "nôtre", c'est une nouvelle photo du téléscope James Webb

Une galaxie sublime, que vous pouvez admirer en tête de cet article, a été baptisée LEDA 2046648. Cet objet stellaire a été repéré au sein de la constellation d'Hercule par l'Agence spatiale européenne, à une distance impressionnante de 1 milliard d'années-lumière. On peut par ailleurs observer tout autour de nombreuses autres galaxies, dont certaines possèdent la même structure en spirale que l'objet d'émerveillement qui nous intéresse aujourd'hui.

Nous pouvons aussi noter que plusieurs objets discernables sur ce cliché pourraient nous venir du fond des âges, avec un âge potentiel d'à peine 300 millions d'années après le Big Bang ! Le James Webb Space Telescope continue ainsi de nous ravir et de nous en apprendre plus sur l'univers. Il avait notamment détecté du CO 2 sur une exoplanète et nous a dévoilé des images des piliers de la création.