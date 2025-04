Les astronomes, qui se sont penchés sur la question de la matière noire pendant des décennies, ont longtemps cherché à comprendre où se trouvait cette matière visible que l'on soupçonnait d'être omniprésente mais qui ne semblait pas se manifester de manière évidente. Des recherches précédentes avaient déjà mis en évidence une matière « manquante », mais la question restait ouverte : où cette matière se cachait-elle ? Les chercheurs de Berkeley pensent avoir trouvé la réponse. Grâce à un ensemble de données plus détaillées et à une nouvelle méthode de cartographie des structures cosmiques, ils ont identifié des filaments de gaz chaud, invisibles jusque-là. Ces structures relient les galaxies, et forment ainsi un réseau gigantesque à travers l’univers.

Les chercheurs ont utilisé des instruments capables de mesurer l'intensité et la température de ces gaz chauds, très difficiles à détecter avec les techniques traditionnelles. Ces nouveaux instruments offrent une vue bien plus précise des régions que l’on croyait vides ou dépourvues de matière. La découverte de ces filaments pourrait réécrire les fondements de la cosmologie moderne, notamment en ce qui concerne la répartition de la matière dans l'univers. La localisation de ces filaments permettrait aussi d’expliquer certains phénomènes que les scientifiques n’arrivaient pas à élucider auparavant, comme la distribution étrange de la matière dans certaines régions.