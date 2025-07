Ils fascinent autant qu'ils interrogent et font douter les plus sachants d'entre nous. Après qu'un prix Nobel a remis en question la photo d'un trou noir réalisée à l'aide d'une IA, c'est au tour d'un autre de créer l'étonnement. Les astrophysiciens n’avaient pas prévu un tel cas de figure. Un trou noir de cette taille ne peut pas être le produit direct de l’effondrement d’une étoile. « En réalité, les modèles actuels d’évolution stellaire ne permettent pas l’existence de trous noirs aussi massifs », précise Ed Porter, chercheur au laboratoire Astroparticules et Cosmologie (APC) du CNRS à Paris. En creux, le phénomène ne devrait même pas exister.

L’une des pistes envisagées renvoie à un scénario plus complexe, dans lequel chaque trou noir proviendrait lui-même d’une fusion antérieure. Les chercheurs parlent alors de fusion hiérarchique. Cette hypothèse pourrait expliquer la masse finale observée, mais elle implique une longue série d’événements rares, tous suffisamment proches dans le temps et l’espace pour se produire en chaîne.

Il reste difficile de détecter ce type de configurations. Les objets concernés tournent vite, très vite. Cela brouille leur signal et complique les calculs. À Glasgow, lors de la conférence Edoardo Amaldi, plusieurs membres de la collaboration LIGO/Virgo/KAGRA ont insisté sur cette complexité. La vitesse de rotation rend l’analyse plus longue, plus délicate, plus sujette à l’erreur.