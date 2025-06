Et si vous pensiez qu'il s'agissait d'une rareté, vous étiez à des années-lumières du compte. Depuis quelques années, les télescopes repèrent de plus en plus d’exoplanètes qui échappent aux modèles classiques. Certaines flottent librement dans l’espace, sans étoile. D’autres semblent avoir été expulsées de leur système d’origine. Ces cas restent rares, mais ils s’accumulent.

« Chaque nouvelle anomalie nous oblige à ajuster nos scénarios », explique Baptiste Lavie. « Ce système, on ne peut pas l’expliquer pour l’instant, mais il nous montre que les mécanismes de formation planétaire sont peut-être plus divers qu’on ne le pensait », précise-t-il.

W1935 et sa planète forment un système isolé, sans étoile compagne, ni trace d’interaction passée. Ils évoluent seuls à la frontière de la Voie lactée, à plus de 500 années-lumière de la Terre. Ce genre d’objet reste difficile à détecter, car il émet peu de lumière et ne transite pas devant son étoile. L’instrument SPHERE, installé sur le VLT au Chili, a permis une observation directe.