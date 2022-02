Trois lunes pour l'astéroïde Electre, un record !

C'est une curiosité qui jusque là échappait aux différents télescopes de plus en plus performants en service autour du monde. Le grand astéroïde Electre (182 km de diamètre en moyenne, même s'il s'agit d'un « patatoïde ») découvert à la fin du 19e siècle, évolue dans la Ceinture d'astéroïdes entre les orbites de Mars et de Jupiter .

En 2003, une équipe lui découvre une première petite lune de 6 km de diamètre grâce au télescope Keck de l'observatoire Mauna Kea (Hawaï). Et en 2014, un deuxième satellite naturel plus petit, d'environ 2 km de large est observé via le VLT (Very Large Telescope, de l'ESO au Chili). C'est en étudiant à nouveau les données de 2014, puis en ajoutant d'autres observations de 2016 et 2019 que l'astronome A. Berdeu et son équipe ont identifié une troisième lune. L'étude est publiée dans Astronomy & Astrophysics.