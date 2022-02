Et de trois ! Une équipe de l'ESO découvre une nouvelle exoplanète autour de Proxima Centauri

Même si Proxima Centauri est plus petite que notre propre étoile, c'est bien trop proche pour faire partie de la fameuse zone habitable, au sein de laquelle les scientifiques estiment qu'il est possible pour une planète d'abriter une atmosphère et de l'eau sous forme liquide. « C'est un challenge excitant de détecter un aussi petit signal, et ce faisant, découvrir une exoplanète aussi proche de la Terre ! » explique Joao Faria, astrophysicien portugais et auteur principal de l'étude.