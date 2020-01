Il y a peut-être une seconde planète autour de Proxima Centauri !

Vue d'artiste de la seule planète confirmée dans ce système, Proxima Centauri B

C'est encore fragile

Du monde chez les voisins

C'est beau mais c'est loin

Source : Universe Today

Y a-t-il une exoplanète « Proxima C » ? L'article scientifique publié dans Science Advances ce 15 janvier reste prudent et demande que des mesures supplémentaires viennent confirmer la découverte. En effet, la présence d'une nouvelle planète autour de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de la Terre à « seulement » 4,2 années lumières, était jugée peu probable après différentes campagnes de mesures réalisées ces dernières années.L'étoile, une naine rouge, est particulièrement observée, et plusieurs équipes de recherche ont déjà prévenu que sa surface non uniforme (elle a des taches) pouvait induire en erreur la découverte d'exoplanètes...Pourtant selon l'équipe italienne, l'activité de Proxima Centauri à elle seule ne peut expliquer leurs résultats. Supposant la présence d'une nouvelle planète, les chercheurs seraient parvenus à la trouver grâce à l'étude de la vélocité radiale (observée précisément, une étoile « tremble » lentement sous l'action, même minime, de l'orbite de ses planètes).En s'aidant des données du catalogue du télescope européen Gaia, Mario Damasso et ses co-auteurs ont ainsi pu calculer que cette planète devrait orbiter à environ 1,5 fois la distance Terre-Soleil de Proxima Centauri, et que sa masse doit être équivalente à 0,5 Neptune.À l'inverse de Proxima B qui avait fait couler beaucoup d'encre en 2016, cette nouvelle exoplanète, si elle est confirmée, n'est pas située dans la zone habitable de son étoile : sans atmosphère, la température à sa surface doit avoisiner les -200°C.Confirmé ou non, cet article scientifique ranimera sans doute le débat sur l'envoi potentiel d'une mission vers Proxima Centauri, même si technologiquement un tel projet n'a pas lieu d'être aujourd'hui. L'initiative «» (BSI) souhaitait envoyer un minuscule robot-capteur dans sa direction pour, après quelques centaines d'années de trajet, que ce dernier puisse produire une image du système planétaire. D'ici là et plus sérieusement, de nombreux télescopes vont scruter Proxima Centauri...