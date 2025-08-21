Pour profiter pleinement de cette opportunité, on ne peut que vous conseiller de vous éloigner un maximum des zones urbaines. La pollution lumineuse des villes masque jusqu'à 90% des étoiles visibles, ce qui pourrait faire de votre expérience une déception. Privilégiez les espaces ruraux, les sommets montagneux ou les littoraux isolés, où l'obscurité règne véritablement après le crépuscule. Si vous êtes encore au camping, il va falloir un petit peu vous éloigner.