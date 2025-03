L'éclipse totale de Lune du 14 mars ne sera pas visible dans son intégralité depuis tous les coins du globe. Alors que l'Europe et l'Afrique du Nord-Ouest n'en verront que le début, d'autres régions seront aux premières loges pour assister à l'ensemble du phénomène. Les Amériques et les Antilles bénéficieront de la meilleure vue, avec toutes les phases de l'éclipse visibles en milieu de nuit.

En Amérique du Nord et du Sud, la phase de totalité offrira un spectacle saisissant, avec une Lune plongée dans l'ombre de la Terre, prenant une couleur rouge sombre ou cuivrée. Certaines régions d'Afrique centrale et de l'Ouest, ainsi que l'Europe de l'Est, pourront observer la première partie de l'éclipse avant le coucher de la Lune. Malheureusement, la majeure partie de l'Asie, l'Australie et l'Indonésie ne pourront pas profiter de cet événement.

Les éclipses de Lune sont relativement fréquentes, puisqu'elles surviennent environ deux fois par an. La plus longue a eu lieu en juillet 2018 quand la plus récente et totale date de novembre 2022. Chaque éclipse est unique, avec des variations de visibilité, d'horaires et de couleurs. Celle du 14 mars sera remarquable par sa visibilité partielle en Europe et en Afrique du Nord-Ouest. Elle offrira aux observateurs de ces régions une occasion d'admirer le début de l'éclipse avant que la Lune ne se couche.