Astronomie : ce week-end la Lune a fait de l'ombre au Soleil (et a ravi les photographes)

Elle se produit lorsque la Lune vient s’immiscer entre le Soleil et la Terre, et que l’orbite de notre satellite se trouve la plus éloignée de cette dernière. En raison de sa distance, la Lune ne recouvre pas l’intégralité de notre étoile (99,4 % tout de même pour cette éclipse), et laisse ainsi apparaître un brillant anneau dans le ciel.