Comment les astronautes d'Apollo 8 ont pris Earthrise, la plus célèbre photo de 1968

Le matériel est le même pour tous les deux, ce sont des boîtiers Hasselblad 500EL 70 mm spécialement adaptés pour la mission. Les astronautes ont le choix entre deux objectifs différents, un 80 mm et un téléobjectif Zeiss de 250 mm. Et il y a aussi (un peu) de choix dans les pellicules photo, entre des clichés couleur et du noir et blanc (Kodak Ektachrome SO-368 et Kodak Ektachrome 3400 Panatomic-X Aerial). Mais pourquoi choisir du noir et blanc ? Tout simplement parce que le film offre une meilleure résolution et une meilleure sensibilité pour mettre en valeur le terrain survolé. Important, surtout lorsqu'on fait de la cartographie !