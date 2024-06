Auteur de l'iconique photo « Lever de Terre » et astronaute d'Apollo 8, William Anders décède dans un crash d'avion

Pilote du module lunaire lors de cette mission, William Anders a pris la photo intitulée « Lever de Terre » le 24 décembre 1968. On y voit la surface de la Lune au premier plan et notre planète se détachant partiellement de l’obscurité. « Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la Lune, et la chose la plus importante est que nous avons découvert la Terre », déclarait William Anders à propos de ce cliché devenu légendaire. « Cela m'a fait comprendre que la Terre était petite, délicate et qu'elle n'était pas le centre de l'univers », avait-il ajouté.