Le directeur de l’agence spatiale russe vient rappeler que oui, les missions lunaires Apollo ont bien eu lieu

Les déclarations d’officiels ou d’ex-officiels russes n’ont pas manqué ces dernières années pour mettre le doute à l’esprit quant à la véracité des missions lunaires Apollo. En 2020, 49 % des citoyens russes déclaraient même douter de l’authenticité des missions habitées américaines, dont pourtant les preuves ne manquent pas. Dans ce cadre, on comprend mieux la question, posée à la Douma russe par un législateur au directeur de Roscosmos, et lui demandant directement si oui ou non les Américains avaient marché sur la Lune. Question qui n’a pas fait trembler Youri Borisov. Ce dernier a répondu par la positive, arguant en particulier que les scientifiques de l’Académie des Sciences ont expertisé des échantillons ramenés par ces missions, et conclu qu’il s’agissait bien de sol lunaire.