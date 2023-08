Après une mauvaise manœuvre, la mission Luna-25 s’est écrasée sur la Lune !

Après son lancement le 11 août dernier, l’atterrisseur russe Luna-25 réussissait, le 16 août, sa manœuvre pour entrer en orbite autour de la Lune. La mission entrait dès lors dans une phase qui n’est pas une formalité, même si elle n’est pas reconnue comme étant la plus complexe d’un voyage lunaire. En effet, l’orbite du 16 août ne permettait pas d’aller atterrir le 21, sur le site prévu près du pôle Sud. Il fallait dès lors effectuer une petite série de freinages pour abaisser son orbite et préparer les manœuvres à venir.

Le 19 août, la dernière d’entre elles était prévue, pour freiner et aboutir à des paramètres orbitaux de 18x100 kilomètres d’altitude (le périapse, le point le plus bas de l’orbite, ne passant plus qu’à 18 kilomètres de la surface). Ce type de freinage est envoyé en séquence à l’atterrisseur, qui n’est pas en permanence en communication avec la Terre, et ce dernier le déclenche au moment prévu de façon autonome. Ensuite (ou même pendant, si l’observation le permet), Roscosmos, l’agence russe, reprend normalement le contact et constate les résultats de la manœuvre. Mais ce 19 août, après le freinage prévu, Luna-25 ne répond plus.