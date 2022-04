La Russie affirme à nouveau viser la Lune (mais ce sera sans l'ESA)

Point de mystérieux programme caché ou de véhicule soviétique remis au gout du jour, V. Poutine évoquait très certainement les trois missions lunaires en préparation depuis bien longtemps dans les bureaux russes, à savoir Luna 25, 26 et 27. Héritières du prestigieux programme Luna (en pause depuis 1976), ces dernières sont censées démontrer progressivement les capacités de missions russes modernes, avec des atterrissages au Pôle Sud lunaire, des expériences ambitieuses et des programmes pour gagner des compétences sur le moyen et long terme. Des missions qui ont cependant été maintes fois repoussées au cours des années passées… Même si Luna-25 est toujours officiellement programmée pour un décollage en août 2022 (et un atterrissage sur notre satellite naturel peu après).