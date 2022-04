Vostotchnyi, encore un petit peu plus à l'Est…

En 2005, le bail pour opérer Baïkonour est renouvelé, mais coute de plus en plus cher à la Russie. En 2007, le gouvernement se décide et lance un programme pour chercher le prochain site majeur de son programme spatial… pour finalement sélectionner à nouveau Svobodny, ou presque. Il faut faire du neuf, et de toutes façons les installations sur place sont dépassées et croulantes : le cosmodrome de Vostotchnyi (ou Vostochny, à l'anglaise) disposera d'installations toutes neuves, et au cours de sa montée en puissance abritera Soyouz, Angara et les futures évolutions des lanceurs russes. De quoi dynamiser la région, développer des compétences sur place, faire tourner l'industrie, bref une véritable relance économique.