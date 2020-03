OneWeb fait faillite !

L'usine de OneWeb construite avec Airbus en Floride pouvait produire deux satellites par jour. © OneWeb

Quand l'investisseur s'en va

Freinage d'urgence

Que faire des satellites ? Cela dépend de potentiels rachats. © Roscosmos

L'aventure ne s'arrête peut-être pas là

Quelles conséquences pour l'une des deux méga-constellations en construction ?Les caisses sont vides, c'est aussi simple que ça. Avec 1,7 milliards de dollars de dettes, OneWeb n'a pas reçu le soutien de son principal actionnaire, la banque d'investissement SoftBank , pour aller plus loin. L'entreprise, qui avait lancé en 2015 la «» avec SpaceX et Starlink , fait faillite dans un contexte particulier.Fortement touchée par la crise liée à l'épidémie de COVID-19, SoftBank a réduit la voilure pour se recentrer sur des projets moins risqués... OneWeb, qui aurait pourtant été «» et aurait eu besoin de plusieurs milliards de dollars supplémentaires pour terminer sa constellation de connectivité internet de 648 satellites en orbite basse d'ici 2021, se retrouve sans les moyens de continuer. Plus de 500 employés ont été renvoyés chez eux, seule une poignée gère les 74 satellites déjà en orbite (dont 68 sont en transit).L'entreprise se retrouve sous la protection du «» sur la loi des faillites américaines. Cela signifie que pour l'instant, ses actifs sont gelés, One Web ne peut donc plus investir ni dépenser, et la production de nouveaux satellites est évidemment à l'arrêt, tout comme les chantiers de construction du réseau d'antennes au sol, les partenariats avec les opérateurs de télécom et les campagnes de lancement des satellites déjà produits.OneWeb avait signé pour 21 décollages de fusée Soyouz, seuls trois ont pu avoir lieu jusqu'ici... Et c'est sans compter sur le vol inaugural du lanceur Ariane 6 prévu l'hiver prochain, qui lui était également dédié. Arianespace est d'ailleurs la société la plus touchée par cette faillite : OneWeb compte 238 millions de dollars d'impayés avec l'opérateur européen.Il n'y a que trois solutions pour OneWeb, qui en l'état n'existe plus ce lundi. Pour sortir du «», il faut soit réduire la voilure pour ne plus perdre d'argent, soit vendre ses actifs pour régler ses dettes, soit passer par la liquidation. Malheureusement, comme l'entreprise ne gagne pas un centime aujourd'hui (la constellation n'est pas déployée, même pour un service minimum), elle ne peut cesser de creuser sa dette pour le moment.Malgré le contexte très délicat (crise économique, crise de confiance, crise sanitaire), de potentiels repreneurs vont être contactés, pour racheter l'entreprise et restructurer sa dette, ou pour racheter une partie de sa valeur. Sur la toile, on évoque déjà plusieurs scénarios : intérêt d'Amazon et sa constellation Kuiper pour les fréquences attribuées à OneWeb, intérêts d'Airbus... Des revirements de situation ne sont pas à exclure : plusieurs constellations florissantes aujourd'hui comme Orbcomm ou Iridium sont issues de faillites à la fin des années 90.