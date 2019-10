Ariane 6 réussit ses examens et se rapproche des vols d'essai

Vue d'artiste d'Ariane 6 sur son pas de tir // Crédit : ESA

Place au matériel !

Des premières commandes déjà passées

Video du site de lancement ELA-4 à Kourou

Source : Ariane Group.

Bien sûr, les étapes sont encore nombreuses sur le chemin que doit parcourir Ariane 6 pour décoller depuis son tout nouvel ensemble de tir fourni par le CNES à Kourou. Mais la Revue de conception, qui réunissait l'ESA, le CNES, ArianeGroup (maître d'œuvre) et Arianespace (opérateur) est maintenant terminée.Comme l'explique le président d'ArianeGroup André-Hubert Roussel : «». Le message est clair : place au matériel !La production des éléments du nouveau lanceur européen a démarré sur un grand nombre de sites en France, en Allemagne, en Italie, etc. Il reste quelques tests importants à mener avant que deux premiers exemplaires soient transférés en Guyane, à Kourou. Un premier qui ne sera qu'une maquette à taille réelle, utilisée pour s'entraîner à la manipulation et aux opérations avec le lanceur, puis la toute première « vraie » Ariane 6. Ses deux premiers étages seront attachés (intégrés) ensemble sur le nouveau site, avant qu'elle soit mise à la verticale et qu'elle puisse décoller avec un ensemble de 32 satellites OneWeb , au second semestre 2020.D'ici là, les travaux progressent aussi sur les P120C, les boosters auxiliaires de la fusée utilisés au nombre de 2 ou 4 à chaque vol (Ariane 62 ou 64). Un dernier essai à feu, simulant l'ensemble de la durée d'un vol, est attendu au premier trimestre 2020 et promet d'être très impressionnant. Mais des maquettes de P120C sont déjà actuellement sur le site : remplies d'eau, elles servent elles aussi à entraîner les équipes à la manipulation précise de ces puissants propulseurs.Une première commande de 14 lanceurs Ariane 6 a été passée en mai dernier, à la suite de l'assurance de l'Agence Spatiale Européenne de soutenir la cadence des vols initiale. C'est pourquoi la Revue de Conception est une étape aussi importante : elle assure aux différents sites que la construction « de série » peut se dérouler sans modification et que les clients qui ont passé commande seront livrés à temps... Si tout se passe bien d'ici 2021.