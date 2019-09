OneWeb veut assurer une couverture Internet haut-débit de l'Arctique dès 2020

Vue d'artiste. Crédit OneWeb

OneWeb et ses centaines de satellites

Sous les 40 millisecondes de latence

Source : The Verge

D'après son annonce, la société envisage une. En 2020, elle serait la première à assurer une couverture totale de cette région.Depuis ses bureaux à Londres,a déjà lancé le déploiement de ses satellites depuis longtemps. Son futur réseau est en développement depuis plus de cinq ans, et les premiers satellites ont été lancés en février 2019. La « constellation » initiale à elle seule doit comprendre, chacun faisant la taille d'un réfrigérateur.Leur grand nombre leur permet de rester à une altitude relativement basse : les satellites actuels étant situés plus haut, leur vitesse de transmission s'en trouve réduite. Mais s'ils descendent, le risque d'un obstacle entre eux et le récepteur devient plus grand. Ainsi, en théorie,. Lane sera que la première région concernée, mais la société affirme pouvoir offrir une couverture «» à tout bateau, avion ou habitation qui serait situé au-dessus du 60parallèle de latitude nord.s'étend dans l', un endroit délicat tant pour la pose de câbles que pour y apporter une connectivité Internet. La start-up dit vouloir assurer cette connectivité auprès desde l'Arctique qui n'en dispose pas encore. Et ce service semble trouver son public., sénatrice de l'Alaska, est enthousiaste : «, dit-elle dans un communiqué.».Si, jusqu'à présent,n'a lancé que quelques-uns de ses satellites, la firme affirme avoir été capable, en juillet 2019, de mener à bien des tests de streaming vidéo en HD. Ces tests auraient démontré le caractère opérationnel des satellites, tout en affichantn'est cependant pas la seule entreprise sur ce créneau des constellations de satellites. SpaceX et Amazon en font également partie. SpaceX a déjà lancé ses 60 premiers satellites (trois d'entre eux se sont montré défectueux après leur mise en orbite) sur un total de près de 12 000 appareils, tandis qu' Amazon a promis un réseau de 3 200 satellites . Au total, des dizaines de milliers de satellites à mettre en place, alors que l'agence spatiale européenne (ESA) relève une multiplication par trois du nombre de débris spatiaux