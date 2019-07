Projet Kuiper : Amazon attend le feu vert pour lancer ses propres satellites Internet

Amazon soumet son projet Kuiper au FCC

Aucun calendrier pour le moment

Source : Engadget

Le projet vient de franchir une étape supplémentaire puisque l'on apprend aujourd'hui qu'aurait déposé une demande officielle auprès de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).entend-il ici concurrencer Elon Musk et sa constellation de satellites Starlink ?Force est de constater qu'avec leurs deux sociétés respectives, Blue Origin et SpaceX, ces deux rivaux se retrouvent souvent face à face ; c'est maintenant au tour d'Amazon d'entrer dans la course !On vous en parlait déjà en avril dernier alors qu'dévoilait cet ambitieux projet dont l'objectif est de proposer unsur près de 95 % de la surface du globe, «», selon l'entreprise.On en sait désormais un peu plus sur ce fameux projet puisqu'il vient de passer une étape supplémentaire. Le lundi 5 juillet, Amazon a effectivementauprès de la(FCC), son approbation risque cependant de prendre un certain temps, comme ce fut déjà le cas pour la constellation Starlink de SpaceX Si aucun calendrier n'a encore été défini pour la mise en orbite de cette, nous en savons tout de même un peu plus grâce à cette requête auprès de la FCC. Ainsi, nous apprenons qu'Amazon entend placer ses satellites à 590 km, 610 km, et 630 km d'altitude et qu'ils opéreront en, à l'instar de satellites de téléphonie Iridium.Enfin, à l'instar d'Elon Musk avec Starlink , Amazon a fait part de ses préoccupations concernant la problématique desLa multinationale a en effet indiqué que sesseraient, qu'ils aient ou non perdu le contact avec la Terre.