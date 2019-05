Lancement des 60 premiers satellites Starlink : comment regarder le décollage en direct

SpaceX

Internet haut débit accessible partout dans le monde

Comment suivre le lancement de Starlink

La société a annoncé lundi que la nouvelle fenêtre de lancement était prévue pour le. Voici quand et comment suivre cette mission historique en direct.est le projet de déploiement d'de SpaceX. À son terme, un total de 12 000 satellites devrait pivoter autour de la Terre pour fournir un accès Internet haut débit, pratiquement aux quatre coins du monde. Les 60 premiers satellites de test du projet entrent actuellement dans la charge utile d'un, en attente de départ.La fenêtre de lancement débutera(soiten France métropolitaine). Comme la semaine dernière, une fenêtre de lancement « de secours » s'ouvrira 24 heures plus tard, le 24 mai à 19h30 (PST), au cas où quelque chose ne se passe pas correctement pendant la première fenêtre de lancement.Si vous souhaitez suivre l'événement en direct, SpaceX propose une. La diffusion débutera 15 minutes avant le décollage, et vous pourrez la visionner ici :Si tout se passe bien, les 60 premiers satellites seront largués à une altitude d'environ 440 kilomètres au-dessus de la Terre, avant de se propulser en douceur vers une orbite d'environ 550 kilomètres.Après deux premiers vols en septembre 2018 et en janvier 2019, Elon Musk a essayé de modérer les attentes concernant ce, affirmant que «» et que ces 60 premiers satellites constituent surtout «».avant qu'une couverture mineure soit accessible et disponible pour le grand public.