Après les accusations de favoritisme d'Elon Musk à l'égard d'Apple, la marque à la pomme n'a pas eu d'autre choix que de réagir. Et, sans surprise, elle nie les allégations du milliardaire.
- Elon Musk accuse Apple de favoriser ChatGPT dans l’App Store et affirme que cela viole les lois antitrust, au détriment de Grok.
- Apple nie les allégations, affirmant que l’App Store est impartial et promeut les apps par algorithmes et sélections objectives.
- La polémique a provoqué des échanges vifs : Sam Altman critique Musk, qui réplique.
Car il n'en démord pas : le P.-D.G de SpaceX et de Tesla assure que le géant californien empêche délibérément toutes les applications d'intelligence artificielle (IA) autre que ChatGPT d'atteindre la première place au sein de l'App Store. Une pratique qui, selon lui, enfreint les lois antitrust américaines et porte préjudice à sa propre plateforme, Grok. Il a annoncé que des poursuites judiciaires seraient intentées contre Apple.
Apple nie les allégations de Musk
Dans une déclaration relayée par Bloomberg, la firme de Cupertino explique que son magasin d'applications « est conçu pour être juste et sans parti pris », contrairement à ce qu'affirme Musk. « Nous présentons des milliers d'applications par le biais de graphiques, de recommandations algorithmiques et de listes sélectionnées par des experts sur la base de critères objectifs », poursuit l'entreprise.
« Notre objectif est d'offrir une découverte sûre aux utilisateurs et des opportunités intéressantes aux développeurs, en collaborant avec de nombreux acteurs pour accroître la visibilité des applications dans des catégories qui évoluent rapidement », précise-t-elle.
En parallèle, certains utilisateurs de X.com ont spécifié dans les Community Notes que ChatGPT avait déjà été détrôné dans le classement de l'App Store, notamment par DeepSeek et Perplexity. Mais pas de quoi convaincre le milliardaire. Actuellement, Grok est à la cinquième place.
Et Sam Altman s'en mêle
Pour couronner le tout, Sam Altman a lui aussi réagi, et il n'y est pas allé de main morte : « Il s'agit d'une affirmation remarquable compte tenu de ce que j'ai entendu dire qu'Elon manipule X à son avantage et à celui de ses propres entreprises et qu'il nuit à ses concurrents et aux personnes qu'il n'aime pas », a-t-il lancé.
C'est une affaire qui ne devrait donc pas arranger les relations déjà très tendues entre les deux hommes. « Altman ment comme il respire », a rétorqué Elon Musk. À voir s'il est réellement prêt à s'embourber dans une longue bataille judiciaire contre l'une des plus puissantes entreprises au monde…