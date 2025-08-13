Car il n'en démord pas : le P.-D.G de SpaceX et de Tesla assure que le géant californien empêche délibérément toutes les applications d'intelligence artificielle (IA) autre que ChatGPT d'atteindre la première place au sein de l'App Store. Une pratique qui, selon lui, enfreint les lois antitrust américaines et porte préjudice à sa propre plateforme, Grok. Il a annoncé que des poursuites judiciaires seraient intentées contre Apple.