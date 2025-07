Hanandano

Alors pour le même contenu je préfère un poil la proposition de @Samir.R qui cite les propos de X sans les reprendre à son compte et qui pour le coup relate un poil plus fidèlement les propos et position des uns et des autres sans traverstissement.

Le passage :

La justice française, qui enquête sur l’« altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données en bande organisée », comme l’a appris Les Echos, semble avoir vexé X. La plateforme déplore cette qualification généralement réservée aux cartels de drogue ou aux groupes mafieux. X redoute ainsi la mise sur écoute des téléphones personnels des employés français du réseau social.

donne l’impression que c’est un reproche légitime et que c’est effectivement « réservé aux cartels de drogues et groupes mafieux ». Ce qui est un jugement qui est purement de la com de crise de X qui cherche a se victimiser (as usual Musk est une pleureuse Alpha). Le truc est précisément pour lutter contre la criminalité à l’internationale et permet de lutter efficacement contre la criminalité financière. Ou comment transformer un problème en ligne de défense façon adolescent inconséquent « oh ca va j’ai tué personne ».

Ah et j’ai bien aimé la formule « Musk et X s’énervent ». Pour Musk je vois bien à quoi ça ressemble hihihi, mais les boites ont des sentiments maintenant ? C’est peut être ça le scoop finalement

NB: et c’est toujours pas précisé chez clubic la réaction d’un des deux experts… espérons que ça émerge un jour, on relaie quand même une info qui peuvent facilement leur valoir du harcèlement. Surtout que c’est X qui dit que ce sont ces personnes qui ont été choisis. Là encore on est plus sur de la courroie de transmission…