Face aux critiques grandissantes, Elon Musk a sorti une nouvelle carte de sa manche. Sur le réseau social X, il a confirmé la création de « Baby Grok », une application d'intelligence artificielle dédiée aux enfants. L'objectif affiché est de fournir un contenu engageant et entièrement adapté à un jeune public, centré sur l'éducation et la narration. Cette annonce n'est pas anodine et survient après que Grok, le « grand » cette fois, se soit illustrée par ses réponses inappropriées et ses dysfonctionnements.