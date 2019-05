Blue Moon : Jeff Bezos présente son projet d’alunisseur

© Blue Origin

vient de lever le voile sur le grand projet actuellement en cours de développement via sa société aérospatiale Blue Origin , hier soir à Washington D.C. Il s'est dit prêt à soutenir la NASA dans son engagement de retourner sur la Luneen présentant son prototype d'atterrisseur lunaire nomméEn développement depuis déjà trois ans, l'annonce de cet atterrisseur n'est donc pas une réelle surprise. Cependant, Jeff Bezos compte bien ici prendre une longueur d'avance sur ses concurrents grâce àqui sera rapidement disponible et qui pourrait bien permettre à la NASA de concrétiser son ambition de retourner sur la Lune en 2024 , comme il l'explique par ces mots : «».Après avoir dévoilé une impressionnante maquette, le patron d'Amazon et de Blue Origin a donné quelques détails sur les capacités de Blue Moon. L'atterrisseur lunaire sera unet pourra transporter des charges utiles allant de 3,6 à 6,5 tonnes dans sa version lourde. La masse à vide de l'engin est de 3 tonnes et approchera les 15 tonnes avec son plein d'ergols (l'immense sphère au centre de l'engin n'est autre que son réservoir).Il sera équipé du nouveau moteur BE-7 produit par Blue Origin et lui aussi encore en cours de développement. La particularité de ce moteur est de fonctionner avec, un carburant qui pourrait être produit directement sur la Lune en exploitant les ressources d'eaux glacées au pôle Sud ou au pôle Nord de notre satellite naturel. Il sera en mesure deet a spécialement et été conçu pour la phase de descente lunaire. Sa première mise à feu statique pourrait intervenir d'ici l'été prochain.Outre les habituels instruments scientifiques, Blue Moon sera en mesure d'accueillir jusqu'à, un véhicule tout-terrain pour les astronautes, ou encore des modules et autres structures susceptibles d'être utilisés pour l'installation d'une base lunaire. Un engin qui ne manque donc pas d'ambition, d'autant que ses capacités ne s'arrêtent pas là. Jeff Bezos a par exemple mentionné l'utilisation de piles à hydrogène afin de faire face à la nuit lunaire, du, ou encore d'un laser pour mettre en place une bande passante Internet Gigabit entre la Terre et la Lune.Si Blue Moon ne peut pas transporter d'astronautes, il sera en mesure, y compris le véhicule d'ascension que les astronautes utiliseront pour, éventuellement, regagner le véhicule en orbite lunaire actuellement pressenti par la NASA : Orion.En somme, Blue Moon s'apparente malgré tout à un engin polyvalent qui ouvre un chemin vers une conquête de la Lune rapide et durable. Bezos a par ailleurs déclaré : «».