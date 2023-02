Le saviez-vous ? Jeff Bezos a discrètement reçu la Légion d'honneur des mains... d'Emmanuel Macron

Celui qui oscille depuis des années entre la première et la cinquième place du classement des personnes les plus riches du monde s'est vu remettre les insignes de la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron le jeudi 16 février à l'Élysée. De nombreux élus de gauche, et plus particulièrement du groupe de La France insoumise (LFI), pointent du doigt l'ironie de la situation.