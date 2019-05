L'atmosphère de Pluton pourrait avoir disparu à l'horizon 2030

Sur Pluton aussi, « winter is coming »

L'atmosphère finirait par s'évanouir

Autrefois considérée comme une planète du système solaire (avant d'être requalifiée en « planète naine »),a fait l'objet de nombreuses études. On sait, par exemple, que son atmosphère est composée à 90 % d'azote ou que sa température moyenne en surface est de -228 °C. Après de nouveaux travaux de recherche, des astronomes ont également mis en évidence de nouvelles caractéristiques.Les scientifiques ont en effet étudié un phénomène appelé «». Celui-ci se produit lorsqu'un corps céleste bloque la lumière émise par un autre objet, comme une étoile. Une éclipse solaire constitue un exemple d'occultation stellaire, où la Lune se positionne devant le Soleil. Or, observer une telle manifestation peut permettre d'en apprendre davantage sur le corps occultant, notamment sur la densité, la pression et la température de son atmosphère.En étudiantdans ce type de situation, les astronomes ont ainsi mis en évidence l'existence de saisons sur la planète naine. Et lorsque l'astre se situe à son point le plus éloigné du Soleil, durant l'hiver de son hémisphère nord, la température devient alors encore plus froide. Tant et si bien queEt ce n'est pas tout. Les chercheurs ont également découvert que l'enveloppe de gaz subissait des changements au fil du temps. Ainsi, laserait aujourd'hui trois fois plus importante qu'il y a trente ans. Et ces évolutions ne seraient pas sans conséquence. «», explique un des auteurs de l'étude.Rassurez-vous, Pluton devrait survivre à cette évolution prochaine. Néanmoins, la planète naine devrait apparaître de façon légèrement différente pour ses observateurs. Ainsi, le givre de l'atmosphère pourrait notamment réfléchir davantage de lumière, ce qui rendrait Plutondans le ciel.