En six ans seulement, SpaceX a acheminé plus de 7 200 satellites opérationnels en orbite, au cours de 250 lancements. Pour cette mission particulière, le second étage abritait 23 appareils, dont 13 équipés de la technologie « Direct to Cell ». Concrètement, elle permet aux téléphones portables standards de se connecter directement aux satellites, sans avoir besoin des antennes-relais terrestres habituelles.