Car les ambitions sont au rendez-vous. L'entreprise fondée par Jeff Bezos souhaite ainsi pouvoir disposer à terme pour ce projet Kuiper d'une flotte de 3200 satellites. Un chiffre assez massif, quand on sait que Starlink compte à ce jour quelque 7000 satellites en orbite, avec un premier lancement qui avait eu lieu en 2019. Aujourd'hui, le service proposé par SpaceX compte 4,5 millions de clients dans une centaine de pays.

Ce projet n'est par ailleurs que la dernière illustration de la rivalité dans l'espace qui anime les deux milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos. Si l'on connaît tous SpaceX, il faut rappeler que l'homme qui a fondé Amazon possède lui aussi une compagnie spatiale avec Blue Origin, dont le lanceur lourd New Glenn va effectuer un second lancement d'ici à la fin du printemps.