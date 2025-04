« Notre ambitieuse tentative d'atterrissage du booster, "So You're Telling Me There's a Chance", a échoué parce que nos trois moteurs BE-4 ne se sont pas rallumés correctement », précise Blue Origin dans une publication postée sur X.com. On notera que l'entreprise souhaite aussi rivaliser avec SpaceX en octroyant des noms très farfelus à ses technologies.