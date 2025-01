L'entreprise a ensuite expliqué dans un communiqué les raisons de cette suspension. « Nous interrompons la tentative de lancement d'aujourd'hui afin de résoudre un problème de sous-système du véhicule qui nous amènera au-delà de notre fenêtre de lancement » a ainsi indiqué l'entreprise américaine. « Nous étudions les possibilités pour notre prochaine tentative de lancement » a ensuite précisé Blue Origin sur X.

On n'a pour le moment pas obtenu d'informations sur l'identité du sous-système problématique. New Glenn est une mégafusée assez similaire à Starship (SpaceX), que ce soit au niveau de la taille, ou du fait qu'une partie de la fusée, à savoir le premier étage, sera réutilisable. « Ce qui nous inquiète le plus, c'est l'atterrissage du booster » expliquait d'ailleurs Jeff Bezos peut avant que le processus de lancement ne débute. On attend maintenant de voir comment Blue Origin va rebondir.