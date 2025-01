On l'a compris, la compétition est bien lancée entre Blue Origin et SpaceX, mais elle va au-delà des performances techniques de leurs fusées respectives. Depuis sa création en 2002, SpaceX domine le marché avec sa gamme Falcon et, plus récemment, le Starship. En 2024, SpaceX a réalisé 132 lancements, soit près de la moitié des tirs mondiaux. Blue Origin, quant à elle, reste encore en phase de démonstration avec des vols suborbitaux réguliers effectués par sa fusée New Shepard.

Le Starship, avec ses 120 mètres de hauteur et une capacité d’emport de 150 tonnes en orbite basse, surpasse largement New Glenn en matière de performance brute. Cette fusée permet non seulement le lancement de charges lourdes, mais nourrit également les ambitions interplanétaires d’Elon Musk, notamment pour la colonisation de Mars. En revanche, New Glenn se positionne sur un segment entre performance et économies grâce à son côté réutilisable.

La concurrence concerne aussi les contrats gouvernementaux. Blue Origin collabore déjà avec la NASA pour le système d’atterrissage lunaire Artemis, mais SpaceX demeure un acteur prédominant grâce à ses succès réguliers. La nomination de Jared Isaacman à la tête de la NASA, un proche d’Elon Musk, pourrait peut-être rebattre les cartes dans la répartition des projets publics, et compliquer les ambitions de Blue Origin.

Enfin, le nerf de la guerre reste le coût des opérations : New Glenn prévoit des lancements entre 70 et 90 millions de dollars, ce qui la place dans une gamme proche de la fusée Falcon-9 de SpaceX. Essentiel pour attirer des clients comme Amazon, la NASA, ou des opérateurs privés. L’entreprise prévoit une cadence de 12 vols par an à partir de 2025.

Il se peut donc que Jeff Bezos commence à faire trembler Elon Musk. En attendant, le lancement de New Glenn est prévu si les conditions météo le permettent, à ce lundi 13 janvier. Nul doute que le patron de SpaceX sera aux premières loges.