Il semble que les exploits techniques de SpaceX aient tapé dans l'œil de la NASA. Après avoir lancé le projet de récupérer et le lanceur, et le vaisseau de Starship, l'agence spatiale a choisi pour Starship une approche radicalement différente de celle utilisée pour son programme Space Launch System (SLS pour les pressés). Plutôt que les contrats à prix coûtant majoré qui encourageaient les dépassements de budget, SpaceX doit respecter seulement 27 exigences système, contre des centaines habituellement. Le nouveau programme, Human Landing System, prévoit un paiement unique et fixe de 2,99 milliards de dollars pour SpaceX, à condition d'atteindre la totalité de ses objectifs.

Plus de souplesse d'un côté, plus de libertés de l'autre, l'équation magique qui a permis d'innover tout en gardant le cap sur les objectifs essentiels. Les astronautes de la NASA restent impliqués, notamment pour la conception de l'intérieur du vaisseau qu'ils examinent chaque mois. Cette collaboration plus souple tranche avec le modèle historique de l'agence, mais semble porter ses fruits : le projet avance à grands pas malgré sa complexité technique.