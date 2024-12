Le vice-président de Blue Origin, Jarrett Jones, a salué une « étape monumentale » pour une fusée qui était pour la première fois testée en tant que système intégré. New Glenn est, selon son fabricant, « une fusée géante et réutilisable pour des projets plus ambitieux », qui peut aussi transporter des astronautes.

Pour rappel, New Glenn devait à l'origine effectuer son premier vol au mois d'octobre dernier, et transporter deux satellites de la NASA en direction de la planète Mars. Son premier lancement aura finalement lieu en 2025, et potentiellement très rapidement, puisque le décollage pourrait avoir lieu dès le 6 janvier prochain. À cette date, Blue Origin pourra se poser comme concurrent crédible sur le secteur des lanceurs lourds et réutilisables.