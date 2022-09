Blue Origin rate une mission New Shepard : la capsule atterrit intacte

Si l'accident est embarrassant pour Blue Origin après 22 missions réussies (tous projets confondus, c'est une première), les équipes peuvent se féliciter d'avoir conçu un système d'évacuation et de sauvetage qui a fonctionné en conditions réelles ! Ces ensembles sont complexes et testés extensivement, mais rien ne remplace l'expérience, et les clients de Blue sauront désormais que même face à l'imprévu, les mesures mises en place pour leur sécurité fonctionnent exactement comme elles le devraient.

Toutefois, la reprise des vols habités du système New Shepard sera probablement repoussée de quelques mois : Blue Origin va enquêter sur les circonstances et les causes de cet échec avec la propulsion, sans doute une rupture sur le moteur BE-3. Et recevra pour cela l'aide de la FAA, l'agence fédérale de l'aviation américaine. L'entreprise ne pourra d'ailleurs pas reprendre les vols (qui plus est habités) avant d'avoir l'assentiment des autorités.

C'est peut-être aussi la limite de vols pour le système New Shepard : le booster qui volait hier effectuait son 9e aller-retour à 100 km d'altitude. Quelques minutes avant le décollage, la commentatrice expliquait que l'appareil et sa capsule étaient justement construits pour 25 vols…