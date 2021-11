Blue Origin passe à la vitesse supérieure avec six touristes pour son prochain vol

Avec six touristes au sein de New Shepard, Blue Origin tente d'aller au bout de son concept de petite capsule. Au regard des vidéos enregistrées lors des vols précédents, les occupants seront plus serrés, mais nul doute que l'entreprise aura pris en compte l'indispensable retour d'expérience de ceux qui ont vécu les paraboles en juillet et octobre.

Le pari : sacrifier l'espace intérieur (et la possibilité déjà limitée de faire des saltos en 0G) pour plus de monde en face des énormes hublots, et par conséquent plus de revenus… Il faudra attendre l'année prochaine pour savoir si Blue Origin reproduira cette configuration. D'ici là, elle continue de piétiner les plates-bandes de Virgin Galactic, dont les avions fusées sont cloués au sol au moins jusqu'à la fin de l'été prochain !