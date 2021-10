Ca y est, William Shatner (Star Trek) et ses 3 co-passagers ont volé avec Blue Origin

Le premier vol habité de la capsule « RSS First Step » en juillet 2021 avait été un succès remarquable, transportant le milliardaire Jeff Bezos, son frère Mark, la pionnière Wally Funk et le jeune Oliver Daemen à plus de 100 kilomètres d'altitude. Même s'il s'agissait déjà du 17e lancement réussi d'une capsule New Shepard, le début des vols réguliers du système paraissait encore un peu hésitant… Rappelons qu'en 2019, il n'y avait eu que trois vols et en 2020, un seul ! Ce vol avec de nouveaux touristes est déjà le n°5 cette année, et Blue Origin annonce encore vouloir accélérer d'ici l'hiver. Un coup dur pour son concurrent Virgin Galactic …